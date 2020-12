Chocobo Racing sta per tornare? Square Enix registra il marchio Chocobo Grand Prix in Giappone

(Di martedì 15 dicembre 2020)ha depositato i marchi per "GP" e "" il 1° dicembre ine sono stati resi pubblici oggi. "GP" è statoto in inglese ese, mentre "" è statoto solamente inse. Ilpotrebbe indicare un successore del titolo per PlayStation pubblicato nel 1999,. Leggi altro...

Everyeye Videogiochi

In arrivo il successore del gioco per PlayStation del 1999? Square Enix ha depositato i marchi per "Chocobo GP" e "Chocobo Grand Prix" il 1° dicembre in Giappone e sono stati resi pubblici oggi. "Choc ...Ma cosa si nasconde dietro a questi due trademark? Chocobo Grand Prix potrebbe essere il titolo dell'ideale sequel di Chocobo Racing, titolo uscito nel 1999 sulla prima PlayStation, oppure potrebbe ...