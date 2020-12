Cdp: Fontana, 'nuova sede a Milano per sviluppare territorio' (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura della sede di Cdp a Milano “è una possibilità fondamentale che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle aziende e del territorio per guardare al futuro con entusiasmo e per lo sviluppo del territorio e del Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando nel corso dell'inaugurazione della sede della Cdp a Milano e della presentazione dell'Acceleratore Fintech. La collaborazione fra Regione Lombardia e Cdp “va avanti da sempre e con Cdp stiamo discutendo su tanti ambiti per il futuro della nostra regione”, ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020), 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura delladi Cdp a“è una possibilità fondamentale che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle aziende e delper guardare al futuro con entusiasmo e per lo sviluppo dele del Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, parlando nel corso dell'inaugurazione delladella Cdp ae della presentazione dell'Acceleratore Fintech. La collaborazione fra Regione Lombardia e Cdp “va avanti da sempre e con Cdp stiamo discutendo su tanti ambiti per il futuro della nostra regione”, ha aggiunto.

paolomadron : L'ineffabile Fontana inaugura in pompa magna come fossero nuovi gli uffici di Cdp a #Milano, che in realtà sono ape… -

