Autostrade, due miliardi per la manutenzione in Liguria: “Cantieri in autunno e inverno, disagi per 10 anni” (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo Aspi gli interventi, finora, hanno provocato ritardi fino a 29 minuti. Nel piano previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per le esenzioni dei pedaggi fino al 2023. Per la Gronda si punta a un fine lavori nel 2031 Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo Aspi gli interventi, finora, hanno provocato ritardi fino a 29 minuti. Nel piano previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per le esenzioni dei pedaggi fino al 2023. Per la Gronda si punta a un fine lavori nel 2031

Gigino491 : #PonteMorandi ma in che paese viviamo, quella MERDA che ha dato la concessione di autostrade, Benetton il gestore,… - MariaAversano1 : RT @AlonzoPeppino: @susy43279731 Toninelli ha dimostrato di essere onesto e capace e sono due cose che loro non posseggono , capacità ed on… - gjscco : RT @AlonzoPeppino: @susy43279731 Toninelli ha dimostrato di essere onesto e capace e sono due cose che loro non posseggono , capacità ed on… - AlonzoPeppino : @susy43279731 Toninelli ha dimostrato di essere onesto e capace e sono due cose che loro non posseggono , capacità… - GiElleDiElle : Pensavo ad un lungolago così, ma hanno preferito fare due autostrade -