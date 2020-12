Sparatoria davanti cattedrale di New York, aggressore in fin di vita (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sparatoria fuori della cattedrale di St. John Divine a Manhattan alla fine di un concerto di Natale. Un uomo è stato colpito dalla polizia dopo che alcuni spari erano stati esplosi sulla gradinata esterna della celebre chiesa, sede del vescovado e situata in Amsterdam Avenue, nel quartiere di Morningside Heights, ad Harlem, a due passi dal Central Park. Il fatto è accaduto poco prima delle 16 ora locale. La chiesa è la casa madre della diocesi episcopale di New York e quindi sede del vescovo. Dopo i 45 minuti di concerto mentre le persone stavano lasciando l'edificio sono stati uditi vari colpi di arma da fuoco che hanno scatenato il panico. Le forze dell'ordine che stavano garantendo la sicurezza dell'evento si sono mosse rapidamente e hanno sparato all'uomo armato di un fucile.Tra i presenti si è scatenato il panico con molte persone ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020)fuori delladi St. John Divine a Manhattan alla fine di un concerto di Natale. Un uomo è stato colpito dalla polizia dopo che alcuni spari erano stati esplosi sulla gradinata esterna della celebre chiesa, sede del vescovado e situata in Amsterdam Avenue, nel quartiere di Morningside Heights, ad Harlem, a due passi dal Central Park. Il fatto è accaduto poco prima delle 16 ora locale. La chiesa è la casa madre della diocesi episcopale di Newe quindi sede del vescovo. Dopo i 45 minuti di concerto mentre le persone stavano lasciando l'edificio sono stati uditi vari colpi di arma da fuoco che hanno scatenato il panico. Le forze dell'ordine che stavano garantendo la sicurezza dell'evento si sono mosse rapidamente e hanno sparato all'uomo armato di un fucile.Tra i presenti si è scatenato il panico con molte persone ...

