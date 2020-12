San Giuseppe Vesuviano, sequestrate 160mila mascherine con marchi contraffatti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – In tempo di epidemia, anche la mascherina diventa un accessorio di tendenza. Lo ha capito il titolare di origine cinese di un negozio all’ingrosso di abbigliamento di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, che ha messo in vendita mascherine false e non a norma che riproducevano marchi d’alta moda come Versace, Dior, Gucci, Fendi, Louis Vuitton e Moschino. Le mascherine inoltre erano sprovviste dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle normative anti Covid-19. La Guardia di Finanza, che ha effettuato i controlli nel negozio, ha sequestrato oltre 160mila mascherine e denunciato il titolare dell’attività. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – In tempo di epidemia, anche la mascherina diventa un accessorio di tendenza. Lo ha capito il titolare di origine cinese di un negozio all’ingrosso di abbigliamento di San, in provincia di Napoli, che ha messo in venditafalse e non a norma che riproducevanod’alta moda come Versace, Dior, Gucci, Fendi, Louis Vuitton e Moschino. Leinoltre erano sprovviste dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle normative anti Covid-19. La Guardia di Finanza, che ha effettuato i controlli nel negozio, ha sequestrato oltree denunciato il titolare dell’attività. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

