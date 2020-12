Recovery, Conte conferma la task force: “Non sarà mai sovrapposta ai passaggi istituzionali”. Gentiloni: “Nessuno in ritardo, neanche Italia” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Stiamo definendo la struttura responsabile del monitoraggio del piano” di resilienza predisposto dal governo per i fondi del Next Generation Eu, “ma questa struttura non sarà sovrapposta ai doverosi passaggi istituzionali”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Rome Investment Forum 2020, conferma la cabina di regia e la struttura di commissari per accompagnare l’attuazione dei progetti del Recovery Plan, un progetto osteggiato da Italia Viva, arrivata a minacciare la crisi. Dopo le parole del presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, che domenica aveva sottolineato come la cabina di regia la “avranno tutti” ma il “riferimento rimane governo”, Conte torna sul punto e ribadisce come il monitoraggio sull’attuazione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Stiamo definendo la struttura responsabile del monitoraggio del piano” di resilienza predisposto dal governo per i fondi del Next Generation Eu, “ma questa struttura nonai doverosi. Il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo al Rome Investment Forum 2020,la cabina di regia e la struttura di commissari per accompagnare l’attuazione dei progetti delPlan, un progetto osteggiato da Italia Viva, arrivata a minacciare la crisi. Dopo le parole del presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, che domenica aveva sottolineato come la cabina di regia la “avranno tutti” ma il “riferimento rimane governo”,torna sul punto e ribadisce come il monitoraggio sull’attuazione dei ...

