Napoli, Fabian: altra prova opaca, pioggia di insufficienze nei quotidiani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fabian si è reso protagonista di un altra prestazione deludente Continua il periodo no di Fabian Ruiz. Il centrocampista si è reso protagonista di una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 14 dicembre 2020)si è reso protagonista di unprestazione deludente Continua il periodo no diRuiz. Il centrocampista si è reso protagonista di una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NCN_it : IL MATTINO – LE PAGELLE: STREPITOSO LOZANO; FABIAN RUIZ, GARA DA DIMENTICARE #NapoliSampdoria #pagelle #ilMattino… - ContropiedeA : Dopo un primo tempo scialbo il Napoli si riprende e vince in rimonta la gara contro un’ottima Sampdoria. Lozano il… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #FabianRuiz Napoli-Sampdoria 2-1, altra giornata no per Fabian: qu… - cn1926it : #FabianRuiz, pioggia di 5 in pagella: fuori forma e con la testa chissà dove. Giornata no - infoitsport : Napoli-Sampdoria, pagelle: Lozano disegnato dalla Marvel, Petagna-cuccagna. Male Fabian -