Morto John le Carré | maestro dello spionaggio

(Di lunedì 14 dicembre 2020) John le Carré è morto a 89 anni, per ragioni che non sembrano essere legate al Coronavirus. Ad annunciarle, è stato lo storico agente dello scrittore britannico. «Con immensa tristezza, devo annunciare la scomparsa di uno dei più grandi scrittori al mondo», ha compulsato online Jonny Geller, allegando ad un tweet telegrafico documenti più lunghi, nei quali si è potuto leggere il dolore di una perdita improvvisa. https://twitter.com/JonnyGeller/status/1338239733638508547

chedisagio : ?? È morto lo scrittore John Le Carré. - Agenzia_Ansa : Morto John Le Carrè, maestro dei romanzi di spionaggio #ANSA - repubblica : Morto John le Carré, suo il capolavoro 'La spia che venne dal freddo' - lamescolanza : John Le Carré è morto a 89 anni: è stato il maestro dei romanzi di spionaggio - GQitalia : Addio a John le Carré, non solo un grande scrittore di spionaggio con un passato da agente segreto, ma anche una co… -

Lo scrittore britannico, che nel 1963, con la sua terza opera, raggiunse il successo planetario, si è spento a 89 anni, per cause che non sembrano legate al Coronavirus. Ad annunciarlo, il suo agente ...Addio a John Le Carré, maestro britannico del romanzo di spionaggio. Lo scrittore, autore di memorabili spy story, è morto a 89 anni dopo una breve malattia.Lo ha annunciato il suo agente Jonny Geller ...