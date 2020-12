Mingo di Striscia La Notizia è stato condannato per truffa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mingo di Striscia La Notizia è stato condannato per truffa. I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano oggi, 14 dicembre, e ripreso dalle principali testate nazionali. In poche parole l’ex inviato di Striscia organizzava servizi ad hoc affermando che fossero opera della produzione Mediaset, ma in realtà venivano montati ad arte da lui, Domenico De Pasquale, mentre il suo collega Fabio De Nunzio (il “buon Fabio”) era ignaro di tutto. Ignara di quei servizi era anche la produzione Mediaset, che non era coinvolta nella loro realizzazione. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio alcuni anni fa. Nelle ultime ore il Tribunale di Bari ha condannato Mingo e sua moglie Corinna Martino a un anno e due mesi di ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 dicembre 2020)diLaper. I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano oggi, 14 dicembre, e ripreso dalle principali testate nazionali. In poche parole l’ex inviato diorganizzava servizi ad hoc affermando che fossero opera della produzione Mediaset, ma in realtà venivano montati ad arte da lui, Domenico De Pasquale, mentre il suo collega Fabio De Nunzio (il “buon Fabio”) era ignaro di tutto. Ignara di quei servizi era anche la produzione Mediaset, che non era coinvolta nella loro realizzazione. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio alcuni anni fa. Nelle ultime ore il Tribunale di Bari hae sua moglie Corinna Martino a un anno e due mesi di ...

