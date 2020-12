La verità di Aurah su Jesé Rodríguez | “Non lo voglio condividere | è un calciatore che ha…”

Leggi su golssip

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La relazione traRuiz enon è stata tutta rose e fiori. Anzi. Come raccontato dalla concorrente del reality spagnolo la loro storia non è quasi mai stata una storia esclusiva: "Ogni due mesi mi contattava per pomiciare con me e durava 48 ore. Stava con l'altra tutti i giorni e ha cercato di contattarmi, poi ho deciso di dare uno stop perché stavo con qualcuno. Lo ha fatto forse ogni tre giorni. E l'ha fatto per due anni. Ne ho passate tante, qui ho ripensato a molte cose delle qualiparlargli e so che tipo di relazioneavere con lui.una relazione normale, come coppia, nonil mio partner con tutti".In merito all'allontanamento didal PSG ...