Jennifer Lopez lancia una challenge su Instagram e balla senza trucco (in pigiama) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo una brevissima pausa di relax, Jennifer Lopez torna a movimentare i social. Dopo aver scoperto su TikTok la coreografia di un fan dedicata alla sua ultima canzone In the morning, la star latina lo rilancia su Instagram con tanto di challenge. Un breve video in cui balla sia in pigiama che vestita da sera, che in sole 24 ore sfiora i 10 milioni di visualizzazioni. Lo stile di Jennifer Lopez sfoglia la gallery Jennifer ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo una brevissima pausa di relax,torna a movimentare i social. Dopo aver scoperto su TikTok la coreografia di un fan dedicata alla sua ultima canzone In the morning, la star latina lo risucon tanto di. Un breve video in cuisia inche vestita da sera, che in sole 24 ore sfiora i 10 milioni di visualizzazioni. Lo stile disfoglia la gallery...

poche_idee : RT @LucaMagmo: sbavate dietro a Shakira e Jennifer Lopez perchè non avete ancora visto come mi struscio io contro al calorifero.... - alycecappellaio : RT @LucaMagmo: sbavate dietro a Shakira e Jennifer Lopez perchè non avete ancora visto come mi struscio io contro al calorifero.... - GiancarloCharly : @Simona79180255 Uhm vediamo un po', visto che è un 'sogno' fammi sognare alla grande: Sabrina Ferilli Jennifer Anis… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Papi [Single] ? Jennifer Lopez ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - Luca_1998 : RT @gual89: Aiuto iniziano i premi dei critici. Jennifer Lopez ha vinto tipo 20 premi dei critici. Poi però all'Oscar hanno nominato Scarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez I figli di Jennifer Lopez oggi sono sempre più uguali alla mamma (e usano già la sua linea skincare) elle.com Jennifer Lopez lancia una challenge su Instagram e balla senza trucco (in pigiama) Ora, dopo il surprise party per i 75 anni della madre, Jennifer Lopez ritorna alla carica sui social in pigiama fantasia, con i capelli raccolti in un top bun approssimato e il viso completamente ... Jennifer Lopez lancia una challenge su Instagram: il video La cantante, classe 1969, ha lanciato una sfida ai fan con un video che ha ottenuto più di sei milioni di visualizzazioni su Instagram Un filmato che ha attirato l’attenzione della popstar che ha deci ... Ora, dopo il surprise party per i 75 anni della madre, Jennifer Lopez ritorna alla carica sui social in pigiama fantasia, con i capelli raccolti in un top bun approssimato e il viso completamente ...La cantante, classe 1969, ha lanciato una sfida ai fan con un video che ha ottenuto più di sei milioni di visualizzazioni su Instagram Un filmato che ha attirato l’attenzione della popstar che ha deci ...