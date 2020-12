Il pallone racconta… Passo falso Milan e Inter ora a -3 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per la rubrica “Il pallone racconta…” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccala’, commenta l’ultimo turno di campionato che ha visto i rossoneri fermati dal Parma e vedere diminuire il vantaggio sulle inseguitrici. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per la rubrica “Il” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccala’, commenta l’ultimo turno di campionato che ha visto i rossoneri fermati dal Parma e vedere diminuire il vantaggio sulle inseguitrici. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Il pallone racconta… Passo falso Milan e Inter ora a -3 - Riservaindie : Il calcio, i sogni, i ricordi d'infanzia e la realtà, filtrata dal tempo, di una città come Foggia. Francesco Berli… - CalcioFinanza : RT @uzapelloni: Il sabato sportivo de @ilfoglio_it by @pierovietti ci porta dietro le quinte del pallone con @Perri57 dentro il cuore dì #P… - Heraldoverona : Il 14 aprile 1974 la Lazio, in lotta per la conquista dello scudetto trova sulla sua strada il #Verona in una parti… - FP_15 : RT @uzapelloni: Il sabato sportivo de @ilfoglio_it by @pierovietti ci porta dietro le quinte del pallone con @Perri57 dentro il cuore dì #P… -