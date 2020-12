Il Governo non è la badante del popolo (di Selvaggia Lucarelli) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020E quindi ieri, 13 dicembre, gli italiani si sono riversati sulle strade per la montagna (innevatissima, quest’anno, neanche farlo apposta), nei bar a fare aperitivi e per le vie dello shopping, con l’urgenza di arraffare l’ultimo paio di calzini antiscivolo per il nonno. Questo nonostante i 400/800 morti, a seconda del bollettino funebre del giorno, e i contagi tutt’altro che sotto controllo. E che non siano sotto controllo lo dicono i numeri: siamo assestati da giorni intorno ai 20.000 contagi giornalieri e facciamo meno tamponi di qualche settimana fa . Per intenderci, la Germania ha annunciato un nuovo lockdown con 30.000 contagi, il doppio dei tamponi (ne sta facendo circa 2 milioni a settimana) e 20 milioni di abitanti in più. Ah, e con 20.000 posti di terapia intensiva più di noi. (Più altri 10.000 all’occorrenza). Noi, invece, stiamo sfumando i colori. I ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020E quindi ieri, 13 dicembre, gli italiani si sono riversati sulle strade per la montagna (innevatissima, quest’anno, neanche farlo apposta), nei bar a fare aperitivi e per le vie dello shopping, con l’urgenza di arraffare l’ultimo paio di calzini antiscivolo per il nonno. Questo nonostante i 400/800 morti, a seconda del bollettino funebre del giorno, e i contagi tutt’altro che sotto controllo. E che non siano sotto controllo lo dicono i numeri: siamo assestati da giorni intorno ai 20.000 contagi giornalieri e facciamo meno tamponi di qualche settimana fa . Per intenderci, la Germania ha annunciato un nuovo lockdown con 30.000 contagi, il doppio dei tamponi (ne sta facendo circa 2 milioni a settimana) e 20 milioni di abitanti in più. Ah, e con 20.000 posti di terapia intensiva più di noi. (Più altri 10.000 all’occorrenza). Noi, invece, stiamo sfumando i colori. I ...

SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - marattin : Il governo deve essere sempre pronto a nuove strette per tutelare la salute pubblica. Possibilmente però sulla base… - AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - simo1899sga : @matteosalvinimi Scusa Matteo ma cosa aspettate ad organizzare una bella manifestazione con i controcazzi??? Mai vi… - darianichele : RT @SensoDiNausea: Quindi aprono bar e negozi e la gente non ci deve andare? Il Governo vuole la gente a casa con le attività aperte così n… -