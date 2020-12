Francesco Oppini criticato per l’applauso a Platinette si giustifica con un audio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 continua ad essere protagonista nonostante sia uscito da oltre una settimana. Il figlio di Alba Parietti è stato ospite a Live Non è la D’Urso ed è stato criticato sui social per l’applauso a Platinette. Francesco Oppini risponde alle critiche con un audio Francesco Oppini al GF Vip 5 ha instaurato un bellissimo rapporto con Tommaso Zorzi, una volta uscito, il 25enne ha confessato di essersi innamorato di lui scatenando un vero e proprio caos mediatico. Oppini, infatti, ha ribadito che non cambierà nulla da parte sua nei confronti di Tommaso e continuerà ad essergli amico. Durante l’ospitata a Live Non è la D’Urso, una dichiarazione di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 continua ad essere protagonista nonostante sia uscito da oltre una settimana. Il figlio di Alba Parietti è stato ospite a Live Non è la D’Urso ed è statosui social perrisponde alle critiche con unal GF Vip 5 ha instaurato un bellissimo rapporto con Tommaso Zorzi, una volta uscito, il 25enne ha confessato di essersi innamorato di lui scatenando un vero e proprio caos mediatico., infatti, ha ribadito che non cambierà nulla da parte sua nei confronti di Tommaso e continuerà ad essergli amico. Durante l’ospitata a Live Non è la D’Urso, una dichiarazione di ...

