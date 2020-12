Fontana chiede attenzione: 'Assembramenti rischiano di annullare la fatica di questi mesi' (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'Purtroppo mi rendo conto che questi Assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi'. Con queste parole il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'Purtroppo mi rendo conto chedi mettere in gioco tutta lafatta in'. Con queste parole il Presidente della Regione Lombardia Attilioè ...

