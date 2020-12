Due ‘angeli’ per Conte e… aggiungi un posto a tavola che c’è un Renzi in più (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – E’ cominciata la partita per la vita del Governo, e non solo. Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei giorni scorsi attaccato duramente dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dato il via agli incontri con le forze politiche della sua maggioranza. Subito M5S e Pd, domani Italia Viva e Leu. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – E’ cominciata la partita per la vita del Governo, e non solo. Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei giorni scorsi attaccato duramente dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dato il via agli incontri con le forze politiche della sua maggioranza. Subito M5S e Pd, domani Italia Viva e Leu.

GSilves83 : @mercedesbozzoli ...'Siamo due angeli con un ala soltanto e possiamo volare solo stando abbracciati.' Cit. Film Così parlò Bellavista. - xremvmber : questi due angeli hanno una bambina com'è possibileee akxhwndnxj - docfranki : @theredpasta I migliori per me restano i chirurghi plastici ma anche lui scolpito dagli angeli poi vabbè senza la m… - airhwangs : xingchen e yanli due angeli che il mondo non meritava - BCooperlo : @Rmammaro @i_poteri_forti @romafaschifo @FedeAngeli La Angeli 'magari fosse'? Dopo aver detto che M5S e legalità so… -