Cops – Una banda di poliziotti | la recensione | In amore siamo tutti poliziotti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladi- Unadi: la nuova commedia in onda lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming su NOW TV è diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio, e replica la formula di Benvenuti al Sud. C'erano una volta Lennon & McCartney, premiata ditta della musica rock. Nelladi- Unadi, la nuova commedia Sky Original in due appuntamenti che andranno in onda lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming su NOW TV, vi parliamo invece di un'altra premiata ditta, Genovese & Miniero, artefici di alcune ottime prove nello scenario della nostra commedia. Non perché siano i Lennon & McCartney del nostro cinema. Ma per capire come, una volta sciolte ...