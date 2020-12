Come sta andando la prima fase del bonus internet e pc (Di lunedì 14 dicembre 2020) Continua a crescere il numero degli operatori di telecomunicazioni che chiede la registrazione di un’offerta integrata per partecipare alla fase 1 del Piano voucher, partita poco più di un mese fa tra molte critiche. Infratel, la società del ministero dello Sviluppo economico scelta per gestire la misura del bonus internet e pc per le famiglie a basso reddito, ha fatto sapere di aver completato il processo di accreditamento di 156 operatori su 205 richieste complessive arrivate fino a qui. Lo rende noto la stessa società in un comunicato, che ha fatto sapere che le offerte presentate per l’attivazione di una connessione internet a banda ultralarga e di un pc o tablet acquistabili grazie al bonus fino a 500 euro previsto dal governo sono state in totale 1.035 da parte di 101 operatori diversi. Infratel ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) Continua a crescere il numero degli operatori di telecomunicazioni che chiede la registrazione di un’offerta integrata per partecipare alla1 del Piano voucher, partita poco più di un mese fa tra molte critiche. Infratel, la società del ministero dello Sviluppo economico scelta per gestire la misura dele pc per le famiglie a basso reddito, ha fatto sapere di aver completato il processo di accreditamento di 156 operatori su 205 richieste complessive arrivate fino a qui. Lo rende noto la stessa società in un comunicato, che ha fatto sapere che le offerte presentate per l’attivazione di una connessionea banda ultralarga e di un pc o tablet acquistabili grazie alfino a 500 euro previsto dal governo sono state in totale 1.035 da parte di 101 operatori diversi. Infratel ...

