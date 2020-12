Catania, Tacopina a ISP: “A metà gennaio si chiude. Un sogno il derby in A con la Roma di Friedkin. L’arancino mi fa paura…” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Due giorni di intense trattative per portare al Catania Calcio un nuovo socio di maggioranza. Riunioni in hotel, nel centro sportivo di Torre del Grifo e una passeggiata in via Etna per mangiare un gustoso arancino. Joe Tacopina è ripartito lasciando il capoluogo etneo con il sogno di riportare il Catania in A e disputare il derby con il Romanista Dan Friedkin, o ancora con Rocco Commisso alla Fiorentina o anche con il Parma di Oliver Krause. Prima di imbarcarsi l'imprenditore americano ha dichiarato a Itasportpress.it che la partita societaria è vicina alla chiusura. L'americano sarà il nuovo presidente del Catania a metà gennaio.caption id="attachment 1038137" align="alignnone" width="594" Tacopina ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Due giorni di intense trattative per portare alCalcio un nuovo socio di maggioranza. Riunioni in hotel, nel centro sportivo di Torre del Grifo e una passeggiata in via Etna per mangiare un gustoso arancino. Joeè ripartito lasciando il capoluogo etneo con ildi riportare ilin A e disputare ilcon ilnista Dan, o ancora con Rocco Commisso alla Fiorentina o anche con il Parma di Oliver Krause. Prima di imbarcarsi l'imprenditore americano ha dichiarato a Itasportpress.it che la partita societaria è vicina alla chiusura. L'americano sarà il nuovo presidente del.caption id="attachment 1038137" align="alignnone" width="594"...

ItaSportPress : Catania, Tacopina a ISP: 'A metà gennaio si chiude. Un sogno il derby in A con la Roma di Friedkin. L'arancino mi f… - ilSicilia : #Cronaca #Catania Tacopina si prende il Catania e lancia il piano per la serie A: pronto lo staff - catanistanews : RT @antorreasy: #Tacopina a @catanistanews: 'Giovedì arriva l'avv. Salvo Arena per la firma'. Il #Catania cambia pelle: ci siamo quasi...??… - catanistanews : #Tacopina a @catanistanews: 'Giovedì arriva l'avv. Salvo Arena per la firma'. Il #Catania cambia pelle: ci siamo q… - antorreasy : #Tacopina a @catanistanews: 'Giovedì arriva l'avv. Salvo Arena per la firma'. Il #Catania cambia pelle: ci siamo q… -