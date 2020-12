Bayern Monaco | Salihamidzic | «Lazio scomoda L’abbiamo studiata»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Hasan, dirigente del, ha commentato i sorteggi di Champions League: agli ottavi ci sarà laHasan, dirigente del, ha commentato i sorteggi di Champions League. Agli ottavi ci sarà la. «È un avversario che abbiamo studiato durante la fase a girone contro il Borussia Dortmund. Attenzione, laè un avversario scomodo come tutte le squadre italiane, ma noi ci prepareremo sicuramente bene per la doppia sfida. L’andata in trasferta? Sempre bello andare a Roma». Leggi su Calcionews24.com