Attenzione ai falsi addetti Smat a Grugliasco (Di lunedì 14 dicembre 2020) Attenzione a Grugliasco ai falsi tecnici Smat. Sono infatti diverse le segnalazioni di episodi di chi fingendo di dover effettuare lavori o controlli ha tentato di entrare nelle case. Smat per questo “invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione”. “Non è prassi aziendale – proseguono – effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale Smat accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni”. Per aiutare nei riconoscimenti si precisa che il personale Smat è dotato di tesserino con logo azienda, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 dicembre 2020)aitecnici. Sono infatti diverse le segnalazioni di episodi di chi fingendo di dover effettuare lavori o controlli ha tentato di entrare nelle case.per questo “invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione”. “Non è prassi aziendale – proseguono – effettuare controlli a domicilio; normalmente il personaleaccede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni”. Per aiutare nei riconoscimenti si precisa che il personaleè dotato di tesserino con logo azienda, ...

nuovasocieta : Attenzione ai falsi addetti Smat a Grugliasco - cclatwe : @nonelarena @La7tv @Affaritaliani Quando si parlerà di terapie intensive campane ci sarà il solito starnazzamente v… - stefanoparrella : @itti_stef Ci sono ANCHE degli italiani, non la maggioranza. Facciamo sempre ben attenzione. E comunque certe perso… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Attenzione: falsi tecnici truffano anziani in Valle Agno - nuovasocieta : Falsi addetti Smat a Ciriè: attenzione alla truffa -