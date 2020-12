Arriva il test 4 in 1: distingue il Covid da influenza e polmonite (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Per diagnosticare il Covid Arriva un nuovo test '4 in 1', che distingue il coronavirus dall'influenza A e B e dalla polmonite. Ad annunciarlo il gruppo Abbott che ha ottenuto il marchio CE per il nuovo test molecolare 'Alinity m Resp-4-Plex' che permette di stabilire se un paziente ha il coronavirus oppure è stato colpito dall'influenza A e B o dal virus respiratorio sinciziale (RSV), responsabile della polmonite e prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto dei 2 anni. Sarà così possibile, informa una nota, procedere con le necessarie azioni di isolamento del paziente nel caso da infezione da Covid ma anche di gestirlo tempestivamente con un trattamento adeguato nel caso di presenza degli altri virus ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Per diagnosticare ilun nuovo'4 in 1', cheil coronavirus dall'A e B e dalla. Ad annunciarlo il gruppo Abbott che ha ottenuto il marchio CE per il nuovomolecolare 'Alinity m Resp-4-Plex' che permette di stabilire se un paziente ha il coronavirus oppure è stato colpito dall'A e B o dal virus respiratorio sinciziale (RSV), responsabile dellae prima causa di ricovero nei bimbi al di sotto dei 2 anni. Sarà così possibile, informa una nota, procedere con le necessarie azioni di isolamento del paziente nel caso da infezione dama anche di gestirlo tempestivamente con un trattamento adeguato nel caso di presenza degli altri virus ...

Notiziedi_it : Arriva il test 4 in 1: distingue il Covid da influenza e polmonite - sulsitodisimone : Arriva il test 4 in 1: distingue il Covid da influenza e polmonite - Agenzia_Italia : Arriva il test 4 in 1: distingue il Covid da influenza e polmonite - ProfVeterinario : Per ridurre i test animali arriva mini embrione di topo in provetta - IviaZingale : RT @Guido44895392: @RadioSavana @paola19165421 Ecco cosa succede quando si arriva a fare Ministri dei soggetti senza prima sottoporli ai Te… -