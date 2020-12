‘Uomini e Donne’, la polemica su Valentina Dartavilla Lupi o la “rottura” tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Ecco chi ha vinto la gara d’ascolti! (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa settimana l’appuntamento con Uomini e Donne si è ridotto a sole tre puntate. Lunedì e martedì, infatti, il programma non è andato in onda in occasione del ponte dell’Immacolata. Nonostante questo gli ascolti raggiunti si confermano essere sempre soddisfacenti e di conseguenza l’interesse del pubblico si mantiene stabile ad ormai tre mesi dall’inizio di questa nuova stagione. La puntata più vista è stata quella di giovedì 10 dicembre che ha ottenuto il 22.4% di share con 2.995.000 spettatori. Le accuse di Maurizio Guerci nei confronti di Valentina Dartavilla Lupi, attaccata dal cavaliere di aver avuto un accordo con l’ex cavaliere Costantino Diana, hanno suscitato molta curiosità nei telespettatori. La polemica è poi continuata mercoledì quando Uomini e Donne ha ottenuto 3.092.000 spettatori con il 22.2%. Si è ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 dicembre 2020) Questa settimana l’appuntamento con Uomini e Donne si è ridotto a sole tre puntate. Lunedì e martedì, infatti, il programma non è andato in onda in occasione del ponte dell’Immacolata. Nonostante questo gli ascolti raggiunti si confermano essere sempre soddisfacenti e di conseguenza l’interesse del pubblico si mantiene stabile ad ormai tre mesi dall’inizio di questa nuova stagione. La puntata più vista è stata quella di giovedì 10 dicembre che ha ottenuto il 22.4% di share con 2.995.000 spettatori. Le accuse di Maurizio Guerci nei confronti di, attaccata dal cavaliere di aver avuto un accordo con l’ex cavaliere Costantino Diana, hanno suscitato molta curiosità nei telespettatori. Laè poi continuata mercoledì quando Uomini e Donne ha ottenuto 3.092.000 spettatori con il 22.2%. Si è ...

