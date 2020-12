Un aereo di linea russo-cinese alla conquista dei cieli (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo scorrere del tempo sta mostrando quanto siano mobili i confini del partenariato strategico fra Russia e Cina. Non vi è settore o campo, infatti, che non stia venendo toccato o travolto dalle iniziative congiunte del duo antiegemonico: corsa allo spazio, sviluppo e sfruttamento dell’Artico, petrolchimica, commercio elettronico e digitalizzazione, gas, armamenti avanzati, finanza. L’ultimo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo scorrere del tempo sta mostrando quanto siano mobili i confini del partenariato strategico fra Russia e Cina. Non vi è settore o campo, infatti, che non stia venendo toccato o travolto dalle iniziative congiunte del duo antiegemonico: corsa allo spazio, sviluppo e sfruttamento dell’Artico, petrolchimica, commercio elettronico e digitalizzazione, gas, armamenti avanzati, finanza. L’ultimo InsideOver.

