Traffico Roma del 13-12-2020 ore 13 | 30

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio ancora Buona domenica dalla redazione Studio Stefano Baiocchi nessuna segnalazione irrilevante sul Raccordo Anulare problemi fino a poco fa invece sull’Aurelia penalizzata da un incidente incidente che sta provocando ora e rallentamenti di lieve entità tra il raccordo è l’uscita a Monachino a Casale Lumbroso in direzione di Civitavecchia incidente sulla formellese Ci sono code tra Formello e video per Sacrofanomolto intenso sulla Cassia interessata da code a tratti tra una storta e Tomba di Nerone a complicare la situazione un incidente avvenuto in prossimità di via Capodimonte mentre sulla Salaria ci sono incolonnamenti a partire da Villa Spada sino a via Gaiole in Chianti in direzione del centro la polizia locale Cisliano un incidente Viale Parioli all’altezza di via Carlo Stuparich Come andiamo le attenzioni ...