Traffico Roma del 13-12-2020 ore 08 | 30

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuona domenica dalla redazione Vai trovati a questo aggiornamento sul viale di Porta Tiburtina a procedere con prudenza all’altezza di via Dei ramni alberi in strada la velocità a San Lorenzo lavori in via dei Latini strada chiusa all’altezza di via dei Marsi altre chiusure di questi giorni vicino Corso Vittorio di via dei Banchi Nuovi alla Balduina di via pentimalli e nel trasporto pubblico sul percorso della metro B ricordiamo le chiusure delle stazioni di Policlinico e di Castro Pretorio i collegamenti tra le due stazioni avvengono con la navetta metro circolare e con autobus di superficie dettagli di queste e altre notizie sono consultabili nel sitopunto luceverde.it da sim Cerchiara è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...