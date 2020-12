Talento, passione, denaro e sudore: una storia del jazz tutta da leggere (Di domenica 13 dicembre 2020) di Rock Reynolds In principio era il jazz, o meglio, il jass , come veniva chiamata all'inizio del secolo scorso la musica sfrenata che si suonava nella città più alla moda del continente nuovo, la ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) di Rock Reynolds In principio era il, o meglio, il jass , come veniva chiamata all'inizio del secolo scorso la musica sfrenata che si suonava nella città più alla moda del continente nuovo, la ...

Casa Parodi sfida in cucina | La sorella di Benedetta mostra il suo talento Il weekend per la famiglia Parodi diventa particolarmente interessante e all'insegna della sfida, la sorella di Benedetta ha ... Talento, passione, denaro e sudore: una storia del jazz tutta da leggere "La storia del jazz"(Hoepli,pagg 594, euro 29,90) di Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco, cerca così di ricostruire le vicende del jazz partendo dai luoghi, dai personaggi e dalle storie ...