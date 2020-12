Spinazzola e Petagna si prendono in giro con i vocali sul cellulare a Sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Siparietto simpatico a Sky nel post partita di Napoli-Sampdoria. Andrea Petagna arriva per l’intervista con Massimo Ugolini mentre sta ancora parlando il calciatore della Roma Spinazzola. Spinazzola aveva appena terminato di spiegare quanto il dentista e il bite dentario avessero inciso sulla sua forma fisica. Sul finire gli arriva un vocale di Petagna che gli dice «Che ca.. stai a di’ Spina. Tu e il dentista? Sei un mostro, non hai detto una verità nell’intervista, di’ la verità» Tra le risate generali la parola passa a Petagna, ma sul finire arriva un vocale di Spinazzola che ironicamente gli risponde «Tu dovresti andare dal parrucchiere non dal dentista» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Siparietto simpatico a Sky nel post partita di Napoli-Sampdoria. Andreaarriva per l’intervista con Massimo Ugolini mentre sta ancora parlando il calciatore della Romaaveva appena terminato di spiegare quanto il dentista e il bite dentario avessero inciso sulla sua forma fisica. Sul finire gli arriva un vocale diche gli dice «Che ca.. stai a di’ Spina. Tu e il dentista? Sei un mostro, non hai detto una verità nell’intervista, di’ la verità» Tra le risate generali la parola passa a, ma sul finire arriva un vocale diche ironicamente gli risponde «Tu dovresti andare dal parrucchiere non dal dentista» L'articolo ilNapolista.

susydigennaro : RT @napolimagazine: SIPARIETTO - Scambio di messaggi vocali tra Spinazzola e Petagna - napolimagazine : SIPARIETTO - Scambio di messaggi vocali tra Spinazzola e Petagna - apetrazzuolo : SIPARIETTO - Scambio di messaggi vocali tra Spinazzola e Petagna - napolista : Spinazzola e Petagna si prendono in giro con i vocali sul cellulare a Sky #Petagna a #Spinazzola «Ma quale dentist… - mister_ricci : Non capisco cosa cazzo me ne dovrebbe fregare dei vocali tra #Spinazzola e Petagna. #SerieA #LiveAhead #GenoaJuve -