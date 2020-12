Serie A 2020/21, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di domenica 13 dicembre 2020) La Serie A 2020/2021 entra nel vivo. Dopo l’anomala stagione scorsa caratterizzata dal lockdown e dalla chiusura degli stadi che si trascinerà anche per una parte del nuovo campionato, le venti squadre sono pronte a tornare in campo. Si parte sabato 19 settembre con il Var che non rappresenta più una novità per gli appassionati e i calciatori. Tuttavia, Sportface.it vi terrà aggiornati nel corso della stagione con il computo degli episodi a favore e a sfavore del Var per ogni squadra di Serie A. Nel corso dei novanta minuti delle partite, Sportface.it vi offrirà inoltre la moviola aggiornata in tempo reale con gli episodi più controversi. episodi a favore Spezia 4 Benevento 4 Sampdoria 3 Cagliari 3 Sassuolo ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) La/2021 entra nel vivo. Dopo l’anomala stagione scorsa caratterizzata dal lockdown e dalla chiusura degli stadi che si trascinerà anche per una parte del nuovo campionato, le venti squadre sono pronte a tornare in campo. Si parte sabato 19 settembre con il Var che non rappresenta più una novità per gli appassionati e i calciatori. Tuttavia, Sportface.it vi terrà aggiornati nel corso della stagione con il computo deglie a sdel Var per ogni squadra diA. Nel corso dei novanta minuti delle partite, Sportface.it vi offrirà inoltre la moviola aggiornata in tempo reale con glipiùversi.Spezia 4 Benevento 4 Sampdoria 3 Cagliari 3 Sassuolo ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio! L'obiettivo lo conosciamo. Conquistiamo i 3? punti ???? #FinoAllaFine LIVE MATCH… - Inter : ??? | MATCH REPORT 7?7? minuti in apnea, poi il (meritato) successo ?? Il racconto di #CagliariInter ?? #FORZAINTER… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Per me è sempre emozionante tornare a Cagliari ma sono felicissimo per questo gol' ???… - GigiFreeThought : @M49liberorso E dimaio, per la cronaca ministro degli esteri in odere di eseere il futuro p.d.c., si concentra inve… - cwtchpaulo : RT @junews24com: Dybala: «Non ero io primo del gol, soffrivo. Amo la Juve, voglio restare» - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori serie tv del 2020, scelte dal New York Times Il Post Formazioni ufficiali Milan Parma: le scelte degli allenatori Le formazioni ufficiali di Milan Parma match valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Parma, match valido per ... Benevento-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming La Lazio, dopo la sconfitta interna con il Verona, ha bisogno di tornare al successo e domani avrà già l’occasione per riscattarsi contro il Benevento nel match valevole per la dodicesima giornata del ... Le formazioni ufficiali di Milan Parma match valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Parma, match valido per ...La Lazio, dopo la sconfitta interna con il Verona, ha bisogno di tornare al successo e domani avrà già l’occasione per riscattarsi contro il Benevento nel match valevole per la dodicesima giornata del ...