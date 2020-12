Sci, Paris decimo e soddisfatto: "Bene così, attaccherò in Gardena" (Di domenica 13 dicembre 2020) Il successo inaspettato con il pettorale 41 di Martin Cater in Val d'Isere , ha sancito però il ritorno a buoni livelli di Dominik Paris , al rientro alle gare dopo il grave infortunio al ginocchio di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Il successo inaspettato con il pettorale 41 di Martin Cater in Val d'Isere , ha sancito però il ritorno a buoni livelli di Dominik, al rientro alle gare dopo il grave infortunio al ginocchio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci Paris Sci, Paris decimo e soddisfatto: "Bene così, attaccherò in Gardena" Quotidiano.net Sci, Paris decimo e soddisfatto: "Bene così, attaccherò in Gardena" L'altoatesino decimo a meno di un secondo dal vincitore alla seconda gara dopo l'infortunio, occhi sulla Gardena ... Sci: pista pazza in Val d'Isere, a sorpresa discesa a Cater Lo sconosciuto sloveno Martin Cater, 27 anni e mai un podio, con il pettorale 41 ha vinto a sorpresa in 2.04.67 la discesa pazza di val d'Isere. La pista si è infatti progressivamente velocizzata per ... L'altoatesino decimo a meno di un secondo dal vincitore alla seconda gara dopo l'infortunio, occhi sulla Gardena ...Lo sconosciuto sloveno Martin Cater, 27 anni e mai un podio, con il pettorale 41 ha vinto a sorpresa in 2.04.67 la discesa pazza di val d'Isere. La pista si è infatti progressivamente velocizzata per ...