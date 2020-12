Sci di fondo | 10 km femminile Davos 2020 | vince Rosie Brennan

(Di domenica 13 dicembre 2020)la gara 10 kma tecnica libera di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci di. L’atleta statunitense, vincitrice anche della sprint di ieri, chiude con il tempo di 24:49.8. La migliore italiana è Francesca Franchi in diciassettesima piazza, davanti alla connazionale Anna Comarella. Ventiquattresima Ilaria Debertolis, mentre Elisa Brocard è ventottesima. SportFace.

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - Rosie Brennan raddoppia nella 10 skating di Davos - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Coppa Italia Femminile Pursuit 5km TC: Alpi Centrali al comando con Lucia Isonni che si conferma nelle U18 e Veron… - FondoItalia : Sci di fondo - Rosie Brennan raddoppia nella 10 skating di Davos - FondoItalia : Fondo - Coppa Italia Femminile Pursuit 5km TC: Alpi Centrali al comando con Lucia Isonni che si conferma nelle U18… - MasashiKohmura : RT @sportface2016: Sci di fondo - I risultati della gara 10 km a tecnica libera femminile di #Davos -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Rosie Brennan vince la gara 10 km femminile a tecnica libera di Davos, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo. L’atleta statunitense, vincitrice anche della sprint di ieri, chiude c ...La pratica amatoriale dello sci di fondo e lo sci alpinismo, che non implicano l'uso di impianti di risalita, non è vietata. A precisarlo, con una nota apposita, è la Regione Piemonte. Così, a partire ...