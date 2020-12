PANICO IN STRADA Auto piomba sulla folla, persone travolte: il video choc (Di domenica 13 dicembre 2020) La donna alla guida dell'Auto che ha investito i manifestanti del "Black lives matter", ieri pomeriggio a New York, e la figlia che le stava a fianco sono state arrestate ma non è ancora stato chiarito se ci sono accuse a loro carico. #video ALLA FINE DELL' ARTICOLO Secondo quanto si vede sui video diffusi sui social network dai testimoni, una Bmw di colore nero stava passando in una STRADA a Manhattan proprio mentre vi si stava radunando una folla per manifestare sotto l'insegna "Black lives matter", a sostegno dei detenuti in sciopero della fame. Circondata da alcuni manifestanti, uno di loro ha colpito il finestrino dell'Auto con una manata. A quel punto, l'autista ha premuto sull'acceleratore investendo pedoni e ciclisti all'incrocio e si è allontanata, lasciando sul ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 dicembre 2020) La donna alla guida dell'che ha investito i manifestanti del "Black lives matter", ieri pomeriggio a New York, e la figlia che le stava a fianco sono state arrestate ma non è ancora stato chiarito se ci sono accuse a loro carico. #ALLA FINE DELL' ARTICOLO Secondo quanto si vede suidiffusi sui social network dai testimoni, una Bmw di colore nero stava passando in unaa Manhattan proprio mentre vi si stava radunando unaper manifestare sotto l'insegna "Black lives matter", a sostegno dei detenuti in sciopero della fame. Circondata da alcuni manifestanti, uno di loro ha colpito il finestrino dell'con una manata. A quel punto, l'autista ha premuto sull'acceleratore investendo pedoni e ciclisti all'incrocio e si è allontanata, lasciando sul ...

