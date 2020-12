Maria Teresa Ruta: “Goria mi incitava a cedere a molestie per la carriera” (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono parole forti e controverse quelle proferite da Maria Teresa Ruta nei giorni scorsi al GF Vip. Riguardano il suo ex marito Amedeo Goria ed un episodio del passato. A ‘Domenica Live‘ nella puntata del 13 dicembre 2020 hanno destato scalpore alcune dichiarazioni fatte da Maria Teresa Ruta nel corso del ‘Grande Fratello Vip’. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono parole forti e controverse quelle proferite danei giorni scorsi al GF Vip. Riguardano il suo ex marito Amedeo Goria ed un episodio del passato. A ‘Domenica Live‘ nella puntata del 13 dicembre 2020 hanno destato scalpore alcune dichiarazioni fatte danel corso del ‘Grande Fratello Vip’. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ladycapuleti : Chi secondo me merita la finale ad oggi: Stefania Tommaso Dayane Pierpaolo Maria Teresa #GFVIP - melaatonina : Scrivete cinque dei vostri concorrenti preferiti (possibilmente senza creare drami inutili) A me: Giulia Rosalinda… - avni00499711 : RT @TheUkraineYana: RAGA MA ROSALINDA, TOMMASO, STEFANIA E MARIA TERESA SI TENGO TUTTI UNITI MENTRE PARLANO CON I NUOVI, SULLO STESSO SOLO… - Vuoicondurretu1 : RT @RutaAllTheWay: MTR: “Ti volevo dire una cosa. Grazie per ieri sera.” Tommaso: “Amore!” MTR: 'hai fatto molto, ieri sera in giardino pir… - chiara_lizzi : @AdoroPotaente Assolutamente va salvata deve fare Natale dentro la casa non può uscire Maria Teresa non possono sostituirla nemmeno in 20???? -