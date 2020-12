Il Barcellona ritrova la vittoria: decide sempre Messi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Barcellona riscatta la pesante disfatta in Champions contro la Juventus e batte il Levante. Decisivo un gol del solito Messi al 76?, che toglie diverse castagne dal fuoco a Koeman. I blaugrana tornano a vincere in Liga, non succedeva dallo scorso 21 novembre contro l’Osasuna. Il Barça sale a 17 punti, con due partite da recuperare rispetto alla capolista Real Sociedad che è a 26. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilriscatta la pesante disfatta in Champions contro la Juventus e batte il Levante. Decisivo un gol del solitoal 76?, che toglie diverse castagne dal fuoco a Koeman. I blaugrana tornano a vincere in Liga, non succedeva dallo scorso 21 novembre contro l’Osasuna. Il Barça sale a 17 punti, con due partite da recuperare rispetto alla capolista Real Sociedad che è a 26. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

