Dpcm Natale: arriva la stretta per le Feste (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Italia si avvia a vivere le festività natalizie sotto il "modello Merkel". Ovvero un lockdown (sia pure meno duro di quello tedesco), declinato attraverso il sistema del "semaforo". Nei giorni clou prefestivi e festivi – 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 5 e 6 gennaio – l'intero Paese potrà essere zona "rossa" o zona "arancione", con le conseguenti restrizioni. A partire dalla chiusura di bar, ristoranti e vie troppo affollate. In parallelo, saranno possibili allentamenti dei limiti alla mobilità nei giorni super-festivi nei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti per incontrare familiari nel raggio di 30 chilometri. A decidere in concreto, però, sarà il Cts che da giorni insiste sul rischio della terza ondata e sulla lentezza dell'abbassamento della curva epidemiologica. E potrebbero optare per soluzioni ancora più drastiche, anticipando gli irrigidimenti ai giorni degli acquisti ...

