Sembra un gol fatto: la conclusione dell’attaccante è un vero disastro (Di sabato 12 dicembre 2020) Passaggio perfetto, attaccante solo davanti al portiere: la situazione ideale per qualsiasi bomber e per ogni suo tifoso. Non sempre, però, le occasioni più favorevoli si concludono con la rete. Basta vedere cosa capita a questo ragazzo che non fa una gran figura sparacchiando il pallone alle stelle. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Passaggio perfetto, attaccante solo davanti al portiere: la situazione ideale per qualsiasi bomber e per ogni suo tifoso. Non sempre, però, le occasioni più favorevoli si concludono con la rete. Basta vedere cosa capita a questo ragazzo che non fa una gran figura sparacchiando il pallone alle stelle. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Sembra un gol fatto: la conclusione dell'attaccante è un vero disastro - - Bonaventurout : @diavolisempre @Zorochan_1 Quello sarebbe potuto succedere se se ne fosse andato l'anno in cui ha fatto 29 gol Ma a… - brogelli : @pisto_gol Sicuramente non li ho letti tutti, ma certi scambi sembrano davvero tra “fazioni opposte”. Che chi esage… - romanismo85 : Non chiedo tanto, ma un #DePaul a gennaio sarebbe straordinario. Il gol che ha appena fatto sembra facile. Sembra… - Cristia10701041 : @pisto_gol discorso senza alcun senso, troppo poco significa che un contatto viene considerato non sufficiente per… -