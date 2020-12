Selvaggia Lucarelli attacca Gianluigi Nuzzi “peracottaro”, lui le risponde e la massacra (Di sabato 12 dicembre 2020) Selvaggia Lucarelli ha da poco terminato un’altra edizione molto sofferta di “Ballando con le stelle” dove ne sono successe davvero di tutti i colori: positività al covid, infortuni più o meno severi, interventi chirurgici, infezioni intestinali e chi più ne ha più ne metta. Ma Milly Carlucci, insieme a tutta la squadra è riuscita a tenere botta e l’edizione è terminata anche se tra mille polemiche per la non vittoria di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Uno dei giurati, Selvaggia Lucarelli si è scontrata moltissimo con la concorrente Alessandra Mussolini ma ora, che tutto è terminato, la Lucarelli è sempre agguerritissima a dire la sua, anzi, a scrivere la sua sulle vicende di attualità. L’ultima stoccata l’ha tirata al giornalista di Retequattro Gianluigi Nuzzi ... Leggi su baritalianews (Di sabato 12 dicembre 2020)ha da poco terminato un’altra edizione molto sofferta di “Ballando con le stelle” dove ne sono successe davvero di tutti i colori: positività al covid, infortuni più o meno severi, interventi chirurgici, infezioni intestinali e chi più ne ha più ne metta. Ma Milly Carlucci, insieme a tutta la squadra è riuscita a tenere botta e l’edizione è terminata anche se tra mille polemiche per la non vittoria di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Uno dei giurati,si è scontrata moltissimo con la concorrente Alessandra Mussolini ma ora, che tutto è terminato, laè sempre agguerritissima a dire la sua, anzi, a scrivere la sua sulle vicende di attualità. L’ultima stoccata l’ha tirata al giornalista di Retequattro...

