Sci, superG Val d'Isère: vince lo svizzero Caviezel ottavo Innerhofer (Di sabato 12 dicembre 2020) Mauro Caviezel approfitta del buon numero di partenza e vince il primo superG della sua carriera nella Coppa del mondo maschile. Sotto la neve e con un po' di nebbia che è andata aumentando via via che gli atleti scendevano, l'elvetico è riuscito a trovare il giusto compromesso e ad imprimere gran velocità ai suoi sci fino a fermare il crono sul tempo di 1'01"34 , in una gara accorciata di circa 200 metri rispetto al tracciato originale. Al secondo psoto si piazza il norvegese Adrian Sejersted, a soli 10 centesimi da Caviezel. Terzo posto per l'austriaco Christian Walder con 54 centesimi di svantaggio dal leader. Buona la gara di Christof Innerhofer, che è riuscito a mettere in pista una buona aggressività e a piazzarsi all'ottavo posto finale con 88 centesimi di ritardo da ...

