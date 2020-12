Pioli ricorda Paolo Rossi: «Se ne va un campione di normalità» (Di sabato 12 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha voluto iniziare la conferenza stampa con un commosso saluto a Paolo Rossi prematuramente scomparso Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha voluto iniziare la conferenza stampa vistosamente commosso con un messaggio di addio all’amico ed ex compagno Paolo Rossi prematuramente scomparso: «Tengo a ricordare Paolo Rossi che è stato un mio grande compagno di squadra e un campione di normalità, che è una grandissima qualità. La nostra generazione è cresciuta con quella squadra che ha vinto il Mondiale del 1982 ma Paolo ha continuato ad essere un icona e un riferimento per tutti noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha voluto iniziare la conferenza stampa con un commosso saluto aprematuramente scomparso Stefano, allenatore del Milan, ha voluto iniziare la conferenza stampa vistosamente commosso con un messaggio di addio all’amico ed ex compagnoprematuramente scomparso: «Tengo areche è stato un mio grande compagno di squadra e undi, che è una grandissima qualità. La nostra generazione è cresciuta con quella squadra che ha vinto il Mondiale del 1982 maha continuato ad essere un icona e un riferimento per tutti noi». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Milan, Pioli ricorda Paolo Rossi: 'Un campione di normalità, ci mancherà tanto': Commosso in volto, Stefano Pioli r… - LCafeinter : RT @_SimoTarantino: La difesa dei gonzi sull'uomo Pioli mi ricorda la nostra contro gli attacchi che subiva quando era da noi, poi gli abbi… - Bonaz54061306 : @CapitanoPaolo90 Mi pare di avertelo già scritto una volta, ma per sicurezza lo rifaccio: la considerazione di Stef… - _SimoTarantino : La difesa dei gonzi sull'uomo Pioli mi ricorda la nostra contro gli attacchi che subiva quando era da noi, poi gli… - travs1012 : @pisto_gol @luca_hendrix_ Fierissimo sia la prima stagione positiva di Pioli per la squadra che tifo: il rapporto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli ricorda Milan, Pioli ricorda Paolo Rossi: 'Un campione di normalità, ci mancherà tanto' Calciomercato.com Pioli ricorda Paolo Rossi: «Se ne va un campione di normalità»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha voluto iniziare la conferenza stampa con un commosso saluto a Paolo Rossi prematuramente scomparso ...

Milan, Pioli: ‘Ibra e Kjaer puntano alla gara di mercoledì. Più Rebic che Leao come prima punta, vi spiego perchè…’

Vincere aiuta a vincere e il Milan di Stefano Pioli non vuole fermarsi sul più bello. Il tecnico rossonero ha presentato la sfida di domani al Parma nella consueta conferenza stampa della vigilia: IL ...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha voluto iniziare la conferenza stampa con un commosso saluto a Paolo Rossi prematuramente scomparso ...Vincere aiuta a vincere e il Milan di Stefano Pioli non vuole fermarsi sul più bello. Il tecnico rossonero ha presentato la sfida di domani al Parma nella consueta conferenza stampa della vigilia: IL ...