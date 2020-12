Nel Lazio più tamponi e meno casi (1.194 in 24 ore). Roma resta sotto i 600 nuovi positivi (Di sabato 12 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore su 16mila tamponi effettuati (+1.169) si registrano 1.194 nuovi casi positivi (-36), 41 morti (-27) e +2.028 guariti. Diminuiscono casi positivi, ricoveri, decessi e terapie ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore su 16milaeffettuati (+1.169) si registrano 1.194(-36), 41 morti (-27) e +2.028 guariti. Diminuiscono, ricoveri, decessi e terapie ...

AdmGov : I funzionari #ADM in servizio presso il Reparto Antifrode Roma 1 insieme Ufficio Controlli della Direzione Regional… - adcnfolkgroup : ?? 70 anni di Folklore in Ciociaria e nel mondo ?? ???? ?? #ariadicasanostra #gruppofolk #alatri #ciociaria #lazio… - A_I_R_A_ : ?? INCENTIVI AUTO LAZIO: FINO A 3.500 EURO CON ROTTAMAZIONE Sono disponibili da #dicembre 2020, e fino a esaurimento… - imaginaervum : Tre unghie rotte: una in Lombardia, una nel Lazio, una in Sicilia - Robocop912 : Nel Lazio mi dicevano: il governatore era un giornalista venuto dalla RAI che fu trovato de visu in atteggiamenti… -