“Mi sono rotta il cazz*”, Dayane Mello stanca del GF Vip sbotta pure contro Adua: “Non mi piace” (Di sabato 12 dicembre 2020) Dayane Mello stanca delle dinamiche del Grande Fratello Vip, ha perso la pazienza (ma va?) e si è scagliata pure contro la sua fidatissima amica Rosalinda Cannavò aka Adua Del Vesco. La modella brasiliana si è sfogata con Cristiano Malgioglio, svelando di essere anche apostrofata come “manipolatrice”. GF Vip, Dayane Mello sbotta pure contro Rosalinda:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 12 dicembre 2020)delle dinamiche del Grande Fratello Vip, ha perso la pazienza (ma va?) e si è scagliatala sua fidatissima amica Rosalinda Cannavò akaDel Vesco. La modella brasiliana si è sfogata con Cristiano Malgioglio, svelando di essere anche apostrofata come “manipolatrice”. GF Vip,Rosalinda:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Capezzone : Da laico rispettoso mi chiedo: sono forse arrivati gli extraterrestri a San Pietro? Dov’è la spiritualità o il sens… - silvia_sb_ : L’ultimo #DPCM impone un tampone negativo per rientrare in Italia. Sono rientrata da Londra su un volo stracolmo di… - DantiNicola : Ad Agorà Susanna Ceccardi ha detto che il #MES è un ulteriore prestito che poi va restituito. Per questo sono contr… - mirixtomlinson : Non ho tweettato niente perché mi sono goduta ogni minuto con lui. È speciale e non mi stancherò mai di dirlo. Thank you Lou?? - ICVARUSFAV : mi sono sentira ancora più a casa, le luci ricordavano la bandiera bisessuale. sjjfjjdoxicicc -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie