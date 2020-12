“Medico non l'ha visitata per paura di contagiarsi”/ 50enne molisana morta per covid (Di sabato 12 dicembre 2020) C'è un forse un caso di malasanità dietro alla morte della 50enne Silvana Fiore, deceduta a causa del covid dopo una serie di incredibili rifiuti Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020) C'è un forse un caso di malasanità dietro alla morte dellaSilvana Fiore, deceduta a causa deldopo una serie di incredibili rifiuti

welikeduel : 'Serve essere uniti, rispettare le regole, oppure non ne usciremo mai.' (Vincenzo Vittorini, medico chirurgo all'os… - La7tv : #omnibus @borghi_claudio ironizza sull'intervista a Paola #Taverna sulla riforma del #MES: 'Purtroppo comanda lei e… - RobertoBurioni : @makkox @claudiocerasa @CarloCalenda @pbersani @GiovanniToti @GuidoCrosetto @sbonaccini @DarioNardella @M_Fedriga i… - LB19712 : RT @Gingio5: La frammentazione regionale della Sanità è una vera idiozia. Con una ricetta del SSN emessa da un medico in una regione non pu… - taltos_mxp_yyz : Silvana stroncata dal #Covid, il figlio accusa: «Il medico non ha voluto visitarla per paura del #contagio»… -

Ultime Notizie dalla rete : “Medico non Mascherine “sartoriali”, sì al sequestro se l’avvertenza che non sono presidi medici è «nascosta» Il Sole 24 ORE