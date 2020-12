(Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Chiuse lesul caso. La Procura di Milano, riporta una nota della Guardia di finanza, ha delegato il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria a procedere alla notifica dell'avviso didellepreliminari nei confronti di Vincent Bolloré e Arnaud De Puyfontaine, in qualità di presidente del consiglio di sorveglianza e Presidente del comitato di gestione di. Le ipotesi di reato sono "manipolazione del mercato" e "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". Nel dettaglio, spiega la nota, lesono state eseguite dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e "hanno riguardato la scalata condotta dasul titolo ...

TV7Benevento : Mediaset: notificati da Gdf avvisi conclusione indagini a vertici Vivendi... -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset notificati

SardiniaPost

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Chiuse le indagini sul caso Mediaset-Vivendi. La Procura di Milano, riporta una nota della Guardia di finanza, ha ...Non ci resta che piangere è il film stasera in tv. Scopri trama, cast, trailer e dove vedere il film in streaming.