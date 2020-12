LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Leclerc 12°. “Darò tutto”. Vettel: “Gara difficile”. Griglia di partenza (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA Griglia DI partenza LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “HO AVUTO PROBLEMI NELLA Q3 CON LE GOMME” SEBASTIAN Vettel: “SI PROFILA UNA GARA DOLOROSA DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO” MAX VERSTAPPEN: “DOMANI DARO’ TUTTO PER VINCERE” VALTTERI BOTTAS: “NON SONO RIUSCITO A PORTARE IN TEMPERATURA LE GOMME” LEWIS HAMILTON: “HO FATTO FATICA NELLE QUALIFICHE, MI AFFIDERO’ ALLA STRATEGIA IN GARA” CHARLES Leclerc PARTIRA’ 12° IN Griglia DI partenza: I MOTIVI DELLA PENALITA’ MAX VERSTAPPEN STRAPPA LA POLE A HAMILTON: UN SEGNALE IN VISTA DEL 2021? VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE VIDEO UNA POLE CHE FA FELICE TUTTI VIDEO I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DI ABU Dhabi IL PROGRAMMA DELLA ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES: “HO AVUTO PROBLEMI NELLA Q3 CON LE GOMME” SEBASTIAN: “SI PROFILA UNA GARA DOLOROSA DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO” MAX VERSTAPPEN: “DOMANI DARO’ TUTTO PER VINCERE” VALTTERI BOTTAS: “NON SONO RIUSCITO A PORTARE IN TEMPERATURA LE GOMME” LEWIS HAMILTON: “HO FATTO FATICA NELLE QUALIFICHE, MI AFFIDERO’ ALLA STRATEGIA IN GARA” CHARLESPARTIRA’ 12° INDI: I MOTIVI DELLA PENALITA’ MAX VERSTAPPEN STRAPPA LA POLE A HAMILTON: UN SEGNALE IN VISTA DEL 2021? VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE VIDEO UNA POLE CHE FA FELICE TUTTI VIDEO I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DI ABUIL PROGRAMMA DELLA ...

