L'Iss non appoggia gli spostamenti a Natale: "Non ridurre limitazioni alla mobilità" (Di sabato 12 dicembre 2020) Abbassare la guardia adesso, muoversi troppo a Natale, sarebbe un grosso danno alla battaglia contro il Covid. Potrebbe essere sintetizzato con questa frase il contenuto della conferenza stampa dell’Iss di oggi. Dagli esperti, in particolare, l’invito a limitare la mobilità a Natale. “L’elevata incidenza e il forte impatto sui servizi sanitari richiedono di essere molto cauti ed evitare di ridurre in maniera significativa le misure di mitigazione, comprese quelle sulla mobilità, oltre all’attenzione sui comportamenti individuali”, ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sul monitoraggio settimanale. Della stessa linea Gianni Rezza: ”È positivo si sia riuscito ad arginare epidemia senza misure di lockdown nazionale. Ora è chiaro che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Abbassare la guardia adesso, muoversi troppo a, sarebbe un grosso dannobattaglia contro il Covid. Potrebbe essere sintetizzato con questa frase il contenuto della conferenza stampa dell’Iss di oggi. Dagli esperti, in particolare, l’invito a limitare la. “L’elevata incidenza e il forte impatto sui servizi sanitari richiedono di essere molto cauti ed evitare diin maniera significativa le misure di mitigazione, comprese quelle sulla, oltre all’attenzione sui comportamenti individuali”, ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sul monitoraggio settimanale. Della stessa linea Gianni Rezza: ”È positivo si sia riuscito ad arginare epidemia senza misure di lockdown nazionale. Ora è chiaro che ...

wireditalia : I dati del Miur pubblicati da Wired “non erano noti” al Cts – l'ha detto alla Camera il coordinatore Miozzo – e son… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: L'Iss non appoggia gli spostamenti a Natale: 'Non ridurre limitazioni alla mobilità' - fanpage : Silvio Brusaferro invita gli italiani alla prudenza. - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il numero dei casi è ancora elevato, tanto da non consentire la mitigazione delle misure di contenimento': lo afferma #B… - alcinx : RT @HuffPostItalia: L'Iss non appoggia gli spostamenti a Natale: 'Non ridurre limitazioni alla mobilità' -