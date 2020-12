Libia, comandante missione IRINI: “Pronti a monitorare il cessate il fuoco, se necessario” (Di sabato 12 dicembre 2020) *** L’intervista è stata pubblicata in lingua araba sul quotidiano egiziano Shorouk La missione EUNAVFOR MED IRINI ha indagato su circa 1.400 navi e 130 voli, monitorando 16 tra porti e terminal petroliferi oltre a 25 aeroporti e presentando alle Nazioni Unite ben 17 rapporti speciali contenenti prove di traffici illegali. In un’intervista al quotidiano egiziano Shorouk News, la prima concessa a una testata araba e pubblicata in esclusiva in italiano su TPI, l’ammiraglio Fabio Agostini, comandante dell’operazione europea in corso al largo della Libia, rivendica i risultati raggiunti finora dalla missione, sottolineando che si tratta di uno strumento importante per creare le giuste condizioni diplomatiche per promuovere una soluzione permanente alla crisi libica ed esprimendo la disponibilità a svolgere ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020) *** L’intervista è stata pubblicata in lingua araba sul quotidiano egiziano Shorouk LaEUNAVFOR MEDha indagato su circa 1.400 navi e 130 voli, monitorando 16 tra porti e terminal petroliferi oltre a 25 aeroporti e presentando alle Nazioni Unite ben 17 rapporti speciali contenenti prove di traffici illegali. In un’intervista al quotidiano egiziano Shorouk News, la prima concessa a una testata araba e pubblicata in esclusiva in italiano su TPI, l’ammiraglio Fabio Agostini,dell’operazione europea in corso al largo della, rivendica i risultati raggiunti finora dalla, sottolineando che si tratta di uno strumento importante per creare le giuste condizioni diplomatiche per promuovere una soluzione permanente alla crisi libica ed esprimendo la disponibilità a svolgere ...

quelladihopper : Il comandante come anche i 7 italiani dell'equipaggio. Poi ricordiamo ovviamente i pescatori in Libia, Chico forti… - Luca24651048 : @PigroNato @AlbertoBagnai Infatti in Grecia ci sono stato circa due anni fa. Ero tentato di chiedere al comandante… - Destradipopolo : LA PROCURA DI AGRIGENTO ARCHIVIA L’INCHIESTA SU #MAREJONIO, NESSUN FAVOREGGIAMENTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: “G… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia comandante Libia: portavoce Haftar, siamo in guerra con la Turchia ANSA Nuova Europa Pescatori mazaresi sequestrati in Libia, Pizzo: “L’Ars pensi a raccogliere i fondi per pagare il riscatto”

Giovanni Pizzo lancia una campagna su change in favore dei pescatori mazaresi sequestrati in Libia e al contempo esorta l'Ars.

Pescatori Libia, Giammanco: “Approvata mia proposta per ristori aziende pesca”

Stanziamento di mezzo milione di euro destinato alle famiglie dei pescatori sequestrati in Libia, e agli altri pescatori di Mazara del Vallo. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendam ...

Giovanni Pizzo lancia una campagna su change in favore dei pescatori mazaresi sequestrati in Libia e al contempo esorta l'Ars.Stanziamento di mezzo milione di euro destinato alle famiglie dei pescatori sequestrati in Libia, e agli altri pescatori di Mazara del Vallo. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendam ...