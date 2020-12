Lazio-Verona 1-2 | Juric | “Buona partita | potevamo essere più cattivi”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Oggi abbiamo fatto una buona, ci siamo impegnati molto.fare qualche gol in più, dovevamopiù cattivi in alcune situazioni. Ho visto unastanca e per questo forse eravamo un po’ facilitati. Tameze come unica punta? L’abbiamo preparata così, ha fatto una bellissima”. Lo ha detto Ivan, tecnico dell’Hellas, dopo la vittoria per 2-1 contro la. Sui singoli e la crescita della squadra: “Lovato ha giocato male all’inizio, poi si è ripreso nei restanti 80 minuti – spiegaa Sky Sport – Deve ancora maturare e fare i suoi errori. Ha delle caratteristiche giuste per diventare un difensore importante. In avanti invece non abbiamo tante scelte. Ho deciso di mettere Favilli alla fine è ...