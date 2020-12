Griglia di partenza F1, GP abu Dhabi 2020: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Mondiale F1 2020 vedrà culminare domani, domenica 13 dicembre, il fine settimana del GP di Abu Dhabi, con la gara che sarà valida come come ultima del calendario della F1. Fuori nella Q2 Sebastian Vettel ed Antonio Giovinazzi, penalizzato di tre posizioni in Griglia Charles Leclerc. Griglia DI partenza GP ABU Dhabi F1 2020 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Alex Albon Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 Charles Leclerc Ferrari * 7 Lance Stroll Racing Point 8 Carlos Sainz McLaren 9 Daniil Kvyat AlphaTauri 10 Pierre Gasly AlphaTauri 11 Esteban Ocon Renault 12 Daniel Ricciardo Renault13 Sebastian Vettel Ferrari 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 16 George Russell Williams 17 Pietro ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Mondiale F1vedrà culminare domani, domenica 13 dicembre, il fine settimana del GP di Abu, con la gara che sarà valida come come ultima del calendario della F1. Fuori nella Q2 Sebastian Vettel ed Antonio Giovinazzi, penalizzato di tre posizioni inCharles Leclerc.DIGP ABUF11 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Alex Albon Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 Charles Leclerc Ferrari * 7 Lance Stroll Racing Point 8 Carlos Sainz McLaren 9 Daniil Kvyat AlphaTauri 10 Pierre Gasly AlphaTauri 11 Esteban Ocon Renault 12 Daniel Ricciardo Renault13 Sebastian Vettel Ferrari 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 16 George Russell Williams 17 Pietro ...

