Elisabetta Gregoraci vs Petrelli al Grande Fratello Vip: lui ora fa la vittima? (Video) (Di sabato 12 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci vs Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ieri sera, venerdì 11 dicembre 2020, sembra che l'ex di Briatore abbia letteralmente "asfaltato" l'ex velino di Striscia la notizia, accusandolo di recitare un po' troppo la parte della vittima, almeno da quando la diretta interessata ha deciso di abbandonare la Casa. Pochi giorni di lontananza… tantissime riflessioni fatte ed ancora da fare. Secondo i suoi compagni di avventura, Pierpaolo sembra essere cambiato (in meglio) dopo l'uscita di Elisabetta. #GFVIP pic.twitter.com/wPy5gsZG20 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020 Tra l'altro, ad un certo punto della quasi lite in diretta tv, ...

