DIRETTA Juve Stabia Potenza tv e streaming video: Stabia in serie positiva (Di sabato 12 dicembre 2020) Quindicesima giornata del campionato di serie C, il Potenza in casa della Juve Stabia a caccia di conferme. Juve Stabia (Facebook)Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, ore 17:30, in programma per la quindicesima giornata del campionato italiano di serie C, girone C, Juve Stabia Potenza. Dopo il filotto i tre risultati utili consecutivi, le vespe si presentano al Menti con la consapevolezza di poter continuare nella scia positiva, riproponendosi con forza per la zona play off. Conte il Potenza, molto giù in classifica i tre punti sono cosa possibile e gli stabiesi proveranno quindi a strappare i ...

